Северная Корея направила в небо 150 шаров с навозом в подарок южным соседям

Северная Корея отправила в небо более 150 воздушных шаров с навозом и другим мусором. Об этом сообщает Yonhap News Agency. Отмечается, что воздушные объекты были специально отправлены в сторону Южной Кореи.
«Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. По данным южнокорейских военных, внутри шаров находился различный мусор, например, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз», — передают авторы корейского издания. Остатки шаров были найдены на территории нескольких провинций Южной Кореи: Кенги, Канвондо, Енчхоне и других.
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