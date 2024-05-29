Северная Корея направила в небо 150 шаров с навозом в подарок южным соседям

Yonhap: Северная Корея запустила в небо 150 шаров с мусором и навозом
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Северная Корея запустила в небо 150 шаров с навозом и другими отходами
Северная Корея запустила в небо 150 шаров с навозом и другими отходами Фото:

Северная Корея отправила в небо более 150 воздушных шаров с навозом и другим мусором. Об этом сообщает Yonhap News Agency. Отмечается, что воздушные объекты были специально отправлены в сторону Южной Кореи.

«Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. По данным южнокорейских военных, внутри шаров находился различный мусор, например, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз», — передают авторы корейского издания. Остатки шаров были найдены на территории нескольких провинций Южной Кореи: Кенги, Канвондо, Енчхоне и других.

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Северная Корея отправила в небо более 150 воздушных шаров с навозом и другим мусором. Об этом сообщает Yonhap News Agency. Отмечается, что воздушные объекты были специально отправлены в сторону Южной Кореи. «Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. По данным южнокорейских военных, внутри шаров находился различный мусор, например, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз», — передают авторы корейского издания. Остатки шаров были найдены на территории нескольких провинций Южной Кореи: Кенги, Канвондо, Енчхоне и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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