У США не получается изъять активы РФ для помощи Киеву в одностороннем порядке

Белый дом: США не могут изъять активы РФ для Украины
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом признал, что не может изъять активы России Фото:
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Соединенные Штаты Америки не могут в одностороннем порядке изъять российские активы для помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

«США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает РИА Новости.

Запад уже не первый год пытается конфисковать российские активы для передачи их Киеву. Однако даже в случае передачи средств РФ Москва может дать зеркальный ответ, так как на российской территории также хранятся зарубежные ценные бумаги.

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Соединенные Штаты Америки не могут в одностороннем порядке изъять российские активы для помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает РИА Новости. Запад уже не первый год пытается конфисковать российские активы для передачи их Киеву. Однако даже в случае передачи средств РФ Москва может дать зеркальный ответ, так как на российской территории также хранятся зарубежные ценные бумаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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