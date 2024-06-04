У США не получается изъять активы РФ для помощи Киеву в одностороннем порядке

Белый дом: США не могут изъять активы РФ для Украины

04 июня 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Белый дом признал, что не может изъять активы России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки не могут в одностороннем порядке изъять российские активы для помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает РИА Новости. Запад уже не первый год пытается конфисковать российские активы для передачи их Киеву. Однако даже в случае передачи средств РФ Москва может дать зеркальный ответ, так как на российской территории также хранятся зарубежные ценные бумаги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки не могут в одностороннем порядке изъять российские активы для помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает РИА Новости. Запад уже не первый год пытается конфисковать российские активы для передачи их Киеву. Однако даже в случае передачи средств РФ Москва может дать зеркальный ответ, так как на российской территории также хранятся зарубежные ценные бумаги.