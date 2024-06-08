В ЕАЭС доля расчетов в национальных валютах достигла 90%

08 июня 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Инвестиции в основной капитал в рамках союза увеличились на 43%, сообщил Бакытжан Сагинтаев Фото: Даниил Глухов © URA.RU Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, достигла 90%. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, выступая на пленарной сессии ПМЭФ «10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы». «Хочу добавить некоторые данные о наших достижениях за эти 10 лет. Взаимная торговля удвоилась и составила почти 90 млрд долларов, ее доля в общем объеме внешней торговли выросла до 18%. Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле достигла уровня 90%. Инвестиции в основной капитал в рамках союза увеличились на 43% и составили 457 млрд долларов», — сказал он. Сагинтаев сообщил, что у ЕАЭС в настоящее время действует пять торговых соглашений с третьими странами: Вьетнам, Иран, Китай, Сербия, Сингапур. Завершены переговоры по полноформатному соглашению о свободной торговле с Ираном, запущена процедура предоставления этой стране статуса наблюдателя в ЕАЭС. Ведется также активная работа над соглашениями о зоне свободной торговли с Египтом. С Арабскими Эмиратами инициированы переговоры по заключению временного торгового соглашения, а с Монголией ведется его проработка, информировал Сагинтаев. «В среднесрочной перспективе нам предстоит обеспечить общий рынок с ключевыми товарами и ресурсами, завершить формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в технологической сфере. Мы должны сформировать транспортно-логистическое пространство, финансовый рынок и развить экономическое сотрудничество.Вера в интеграционный потенциал Евразийского союза должна превратить его в полюс международного экономического притяжения», — заключил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, достигла 90%. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, выступая на пленарной сессии ПМЭФ «10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы». «Хочу добавить некоторые данные о наших достижениях за эти 10 лет. Взаимная торговля удвоилась и составила почти 90 млрд долларов, ее доля в общем объеме внешней торговли выросла до 18%. Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле достигла уровня 90%. Инвестиции в основной капитал в рамках союза увеличились на 43% и составили 457 млрд долларов», — сказал он. Сагинтаев сообщил, что у ЕАЭС в настоящее время действует пять торговых соглашений с третьими странами: Вьетнам, Иран, Китай, Сербия, Сингапур. Завершены переговоры по полноформатному соглашению о свободной торговле с Ираном, запущена процедура предоставления этой стране статуса наблюдателя в ЕАЭС. Ведется также активная работа над соглашениями о зоне свободной торговли с Египтом. С Арабскими Эмиратами инициированы переговоры по заключению временного торгового соглашения, а с Монголией ведется его проработка, информировал Сагинтаев. «В среднесрочной перспективе нам предстоит обеспечить общий рынок с ключевыми товарами и ресурсами, завершить формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в технологической сфере. Мы должны сформировать транспортно-логистическое пространство, финансовый рынок и развить экономическое сотрудничество.Вера в интеграционный потенциал Евразийского союза должна превратить его в полюс международного экономического притяжения», — заключил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.