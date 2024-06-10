Происшествия В Калмыкии разбился самолет. Фото В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом 10 июня 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства крушения самолета (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом на борту. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. «Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с ЧП Астраханской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По информации источника РЕН ТВ, в результате крушения пострадал пилот. Официального подтверждения этой информации нет. Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом на борту. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. «Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с ЧП Астраханской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По информации источника РЕН ТВ, в результате крушения пострадал пилот. Официального подтверждения этой информации нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям