В Калмыкии разбился самолет. Фото

В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом
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Аэропорт, споттинг. Курган, кукурузник, ан 2
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства крушения самолета (архивное фото) Фото:

В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом на борту. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

«Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с ЧП Астраханской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

По информации источника РЕН ТВ, в результате крушения пострадал пилот. Официального подтверждения этой информации нет.

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В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом на борту. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. «Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с ЧП Астраханской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По информации источника РЕН ТВ, в результате крушения пострадал пилот. Официального подтверждения этой информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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