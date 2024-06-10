Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства крушения самолета (архивное фото)
В Калмыкии разбился легкомоторный самолет с одним пилотом на борту. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
«Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В связи с ЧП Астраханской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
По информации источника РЕН ТВ, в результате крушения пострадал пилот. Официального подтверждения этой информации нет.
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