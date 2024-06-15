Терапевт назвала диету, снижающую развитие рака, диабета и инсульта

Терапевт: средиземноморская диета смягчает системное воспаление

16 июня 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Чай способствует смягчению воспалительных процессов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Системное воспаление, поражающее различные органы, увеличивает риск развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Однако существуют способы смягчения этого состояния через средиземноморскую диету. Об этом сообщила врач-терапевт Сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова. «Средиземноморская и DASH-диеты богаты продуктами, которые борются с воспалением. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, моно- и полиненасыщенные жиры, а также морепродукты. Чай, кофе и темный шоколад также способствуют смягчению воспалительных процессов», — рассказала Муфтахетдинова в интервью «Газете. Ру». Врач подчеркнула, что рафинированные сладости, обработанное мясо, жареное и жирное красное мясо, а также избыток алкоголя наоборот усугубляют воспаление. По ее словам, соответствующая коррекция рациона может помочь в профилактике и лечении хронических заболеваний, связанных с системным воспалением. Диетолог Соломатина посоветовала не есть ранние фрукты и ягоды, так как они могут быть токсичны. Индийские врачи считают, что семена льна защитят от рака и помогут похудеть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системное воспаление, поражающее различные органы, увеличивает риск развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Однако существуют способы смягчения этого состояния через средиземноморскую диету. Об этом сообщила врач-терапевт Сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова. «Средиземноморская и DASH-диеты богаты продуктами, которые борются с воспалением. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, моно- и полиненасыщенные жиры, а также морепродукты. Чай, кофе и темный шоколад также способствуют смягчению воспалительных процессов», — рассказала Муфтахетдинова в интервью «Газете. Ру». Врач подчеркнула, что рафинированные сладости, обработанное мясо, жареное и жирное красное мясо, а также избыток алкоголя наоборот усугубляют воспаление. По ее словам, соответствующая коррекция рациона может помочь в профилактике и лечении хронических заболеваний, связанных с системным воспалением. Диетолог Соломатина посоветовала не есть ранние фрукты и ягоды, так как они могут быть токсичны. Индийские врачи считают, что семена льна защитят от рака и помогут похудеть.