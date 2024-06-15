15 июня 2024

Терапевт назвала диету, снижающую развитие рака, диабета и инсульта

Терапевт: средиземноморская диета смягчает системное воспаление
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, чай, чаепитие, фарфор сысерти
Чай способствует смягчению воспалительных процессов Фото:

Системное воспаление, поражающее различные органы, увеличивает риск развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Однако существуют способы смягчения этого состояния через средиземноморскую диету. Об этом сообщила врач-терапевт Сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.

«Средиземноморская и DASH-диеты богаты продуктами, которые борются с воспалением. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, моно- и полиненасыщенные жиры, а также морепродукты. Чай, кофе и темный шоколад также способствуют смягчению воспалительных процессов», — рассказала Муфтахетдинова в интервью «Газете. Ру».

Врач подчеркнула, что рафинированные сладости, обработанное мясо, жареное и жирное красное мясо, а также избыток алкоголя наоборот усугубляют воспаление. По ее словам, соответствующая коррекция рациона может помочь в профилактике и лечении хронических заболеваний, связанных с системным воспалением.

Диетолог Соломатина посоветовала не есть ранние фрукты и ягоды, так как они могут быть токсичны. Индийские врачи считают, что семена льна защитят от рака и помогут похудеть.

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Системное воспаление, поражающее различные органы, увеличивает риск развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Однако существуют способы смягчения этого состояния через средиземноморскую диету. Об этом сообщила врач-терапевт Сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова. «Средиземноморская и DASH-диеты богаты продуктами, которые борются с воспалением. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, моно- и полиненасыщенные жиры, а также морепродукты. Чай, кофе и темный шоколад также способствуют смягчению воспалительных процессов», — рассказала Муфтахетдинова в интервью «Газете. Ру». Врач подчеркнула, что рафинированные сладости, обработанное мясо, жареное и жирное красное мясо, а также избыток алкоголя наоборот усугубляют воспаление. По ее словам, соответствующая коррекция рациона может помочь в профилактике и лечении хронических заболеваний, связанных с системным воспалением. Диетолог Соломатина посоветовала не есть ранние фрукты и ягоды, так как они могут быть токсичны. Индийские врачи считают, что семена льна защитят от рака и помогут похудеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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