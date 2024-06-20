Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом 19 июня Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу», — передает корреспондент URA.RU. Российский лидер планирует провести переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама.

Ранее Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом. Президента РФ торжественно встретили в аэропорту Ханоя военнослужащие в парадной форме.

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое (Вьетнам)
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое (Вьетнам)
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу», — передает корреспондент URA.RU. Российский лидер планирует провести переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Ранее Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом. Президента РФ торжественно встретили в аэропорту Ханоя военнослужащие в парадной форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...