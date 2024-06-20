Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом 19 июня
Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу», — передает корреспондент URA.RU. Российский лидер планирует провести переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама.
Ранее Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом. Президента РФ торжественно встретили в аэропорту Ханоя военнослужащие в парадной форме.
Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое (Вьетнам)
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