Reuters: конгресс США боится, что РФ могла научить Китай бороться с американцами

16 июля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Законодатели США боятся угрозы со стороны Китая Фото: Илья Московец © URA.RU Американские законодатели обратились к советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану с требованием предоставить информацию о рисках передачи Китаю со стороны РФ данных о борьбе с вооружением США. По их мнению, это может угрожать эффективности американского оружия, используемого Украиной. Об этом сообщает Reuters. «Мы требуем, чтобы Белый дом предоставил информацию о том, делилась ли Россия с Китаем знаниями о том, как победить американское оружие», — говорится в письме конгрессменов, содержание которого приводит агентство Reuters . Они выразили опасения, что Китай может адаптироваться к противодействию вооружению США, включая средства радиоэлектронной борьбы. В российском МИД подчеркивали ранее, что поставки оружия Украине со стороны Запада лишь усугубляют конфликт и делают страны НАТО прямыми участниками. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью. В Кремле также указывали на то, что поставки оружия не способствуют переговорному процессу и могут привести к негативным последствиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские законодатели обратились к советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану с требованием предоставить информацию о рисках передачи Китаю со стороны РФ данных о борьбе с вооружением США. По их мнению, это может угрожать эффективности американского оружия, используемого Украиной. Об этом сообщает Reuters. «Мы требуем, чтобы Белый дом предоставил информацию о том, делилась ли Россия с Китаем знаниями о том, как победить американское оружие», — говорится в письме конгрессменов, содержание которого приводит агентство Reuters. Они выразили опасения, что Китай может адаптироваться к противодействию вооружению США, включая средства радиоэлектронной борьбы. В российском МИД подчеркивали ранее, что поставки оружия Украине со стороны Запада лишь усугубляют конфликт и делают страны НАТО прямыми участниками. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью. В Кремле также указывали на то, что поставки оружия не способствуют переговорному процессу и могут привести к негативным последствиям.