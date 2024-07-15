15 июля 2024

Reuters: конгресс США боится, что РФ могла научить Китай бороться с американцами

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Законодатели США боятся угрозы со стороны Китая Фото:

Американские законодатели обратились к советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану с требованием предоставить информацию о рисках передачи Китаю со стороны РФ данных о борьбе с вооружением США. По их мнению, это может угрожать эффективности американского оружия, используемого Украиной. Об этом сообщает Reuters.

«Мы требуем, чтобы Белый дом предоставил информацию о том, делилась ли Россия с Китаем знаниями о том, как победить американское оружие», — говорится в письме конгрессменов, содержание которого приводит агентство Reuters. Они выразили опасения, что Китай может адаптироваться к противодействию вооружению США, включая средства радиоэлектронной борьбы.

В российском МИД подчеркивали ранее, что поставки оружия Украине со стороны Запада лишь усугубляют конфликт и делают страны НАТО прямыми участниками. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью. В Кремле также указывали на то, что поставки оружия не способствуют переговорному процессу и могут привести к негативным последствиям.

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Американские законодатели обратились к советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану с требованием предоставить информацию о рисках передачи Китаю со стороны РФ данных о борьбе с вооружением США. По их мнению, это может угрожать эффективности американского оружия, используемого Украиной. Об этом сообщает Reuters. «Мы требуем, чтобы Белый дом предоставил информацию о том, делилась ли Россия с Китаем знаниями о том, как победить американское оружие», — говорится в письме конгрессменов, содержание которого приводит агентство Reuters. Они выразили опасения, что Китай может адаптироваться к противодействию вооружению США, включая средства радиоэлектронной борьбы. В российском МИД подчеркивали ранее, что поставки оружия Украине со стороны Запада лишь усугубляют конфликт и делают страны НАТО прямыми участниками. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью. В Кремле также указывали на то, что поставки оружия не способствуют переговорному процессу и могут привести к негативным последствиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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