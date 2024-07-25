В сеть попала запись совещаний главы Дагестана Сергея Меликова, на которых он ругается матом на местных чиновников. На кадрах глава региона требует решить проблемы и интересуется, почему главный врач Бабаюртовской ЦРБ уехал на СВО, если у него долги перед бюджетом.
«Главврач в СВО, че он туда поехал? Кровью, ***** [безобразие] грехи смывать по такой задолженности? Или че он туда поехал? Чего вы его туда отпустили в это СВО? Ну сидит у вас врач на перевязочном пункте, борется с педикулезом на передовой, ***** [безобразие]. Чего вы его туда отпустили? У него задолженость 210% растет? Он здесь дел натворил, теперь поехал на СВО дела творить?», — задавал вопросы чиновникам Меликов.
Некоторые пользователи не поверили в достоверность записей из-за обилия нецензурных выражений. Они думают, что кадры, возможно, сгенерированы нейросетью.
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