В сеть попала запись с матерящимся на совещании главой Дагестана Меликовым. Видео

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, меликов сергей
В сеть попали кадры, на которых Сергей Меликов матом ругается на чиновников Фото:

В сеть попала запись совещаний главы Дагестана Сергея Меликова, на которых он ругается матом на местных чиновников. На кадрах глава региона требует решить проблемы и интересуется, почему главный врач Бабаюртовской ЦРБ уехал на СВО, если у него долги перед бюджетом.

«Главврач в СВО, че он туда поехал? Кровью, ***** [безобразие] грехи смывать по такой задолженности? Или че он туда поехал? Чего вы его туда отпустили в это СВО? Ну сидит у вас врач на перевязочном пункте, борется с педикулезом на передовой, ***** [безобразие]. Чего вы его туда отпустили? У него задолженость 210% растет? Он здесь дел натворил, теперь поехал на СВО дела творить?», — задавал вопросы чиновникам Меликов.

Некоторые пользователи не поверили в достоверность записей из-за обилия нецензурных выражений. Они думают, что кадры, возможно, сгенерированы нейросетью.

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В сеть попала запись совещаний главы Дагестана Сергея Меликова, на которых он ругается матом на местных чиновников. На кадрах глава региона требует решить проблемы и интересуется, почему главный врач Бабаюртовской ЦРБ уехал на СВО, если у него долги перед бюджетом. «Главврач в СВО, че он туда поехал? Кровью, ***** [безобразие] грехи смывать по такой задолженности? Или че он туда поехал? Чего вы его туда отпустили в это СВО? Ну сидит у вас врач на перевязочном пункте, борется с педикулезом на передовой, ***** [безобразие]. Чего вы его туда отпустили? У него задолженость 210% растет? Он здесь дел натворил, теперь поехал на СВО дела творить?», — задавал вопросы чиновникам Меликов. Некоторые пользователи не поверили в достоверность записей из-за обилия нецензурных выражений. Они думают, что кадры, возможно, сгенерированы нейросетью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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