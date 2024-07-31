Гражданку Узбекистана хотят арестовать из-за насилия над контролером билетов

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Суд Зыков и Зубков. Челябинск , уголовное дело, прокурор, наказание, обвинение, преступление, уголовный кодекс, суд
Против гражданки Узбекистана, которая избила контролера билетов в автобусе, возбуждено уголовное дело Фото:

Перовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Восточному административному округу Москвы инициировано уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая напала на контролера билетов в автобусе. Женщина не хотела, чтобы у нее проверяли билет, поэтому применила насилие, чтобы покинуть транспорт, сообщает ГСУ СК России по городу Москве.

«Следствием заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти», — передает СК по Москве в своем telegram-канале. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти.

Инцидент произошел 6 июня 2024 года в автобусе, где девушка сопротивлялась проверке билета сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» и применила насилие для того, чтобы избежать административной ответственности и покинуть автобус. По данным следствия, обвиняемая является гражданкой Республики Узбекистан. С ней проведены необходимые процессуальные действия и предъявлено обвинение. Во время допроса женщина полностью признала свою вину и раскаялась.

Кроме того, было выяснено, что обвиняемая пребывала в Москве с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

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Перовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Восточному административному округу Москвы инициировано уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая напала на контролера билетов в автобусе. Женщина не хотела, чтобы у нее проверяли билет, поэтому применила насилие, чтобы покинуть транспорт, сообщает ГСУ СК России по городу Москве. «Следствием заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти», — передает СК по Москве в своем telegram-канале. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти. Инцидент произошел 6 июня 2024 года в автобусе, где девушка сопротивлялась проверке билета сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» и применила насилие для того, чтобы избежать административной ответственности и покинуть автобус. По данным следствия, обвиняемая является гражданкой Республики Узбекистан. С ней проведены необходимые процессуальные действия и предъявлено обвинение. Во время допроса женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Кроме того, было выяснено, что обвиняемая пребывала в Москве с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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