Гражданку Узбекистана хотят арестовать из-за насилия над контролером билетов

31 июля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Против гражданки Узбекистана, которая избила контролера билетов в автобусе, возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Восточному административному округу Москвы инициировано уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая напала на контролера билетов в автобусе. Женщина не хотела, чтобы у нее проверяли билет, поэтому применила насилие, чтобы покинуть транспорт, сообщает ГСУ СК России по городу Москве. «Следствием заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти», — передает СК по Москве в своем telegram-канале. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти. Инцидент произошел 6 июня 2024 года в автобусе, где девушка сопротивлялась проверке билета сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» и применила насилие для того, чтобы избежать административной ответственности и покинуть автобус. По данным следствия, обвиняемая является гражданкой Республики Узбекистан. С ней проведены необходимые процессуальные действия и предъявлено обвинение. Во время допроса женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Кроме того, было выяснено, что обвиняемая пребывала в Москве с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Восточному административному округу Москвы инициировано уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая напала на контролера билетов в автобусе. Женщина не хотела, чтобы у нее проверяли билет, поэтому применила насилие, чтобы покинуть транспорт, сообщает ГСУ СК России по городу Москве. «Следствием заявлено ходатайство об аресте девушки, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти», — передает СК по Москве в своем telegram-канале. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти. Инцидент произошел 6 июня 2024 года в автобусе, где девушка сопротивлялась проверке билета сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» и применила насилие для того, чтобы избежать административной ответственности и покинуть автобус. По данным следствия, обвиняемая является гражданкой Республики Узбекистан. С ней проведены необходимые процессуальные действия и предъявлено обвинение. Во время допроса женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Кроме того, было выяснено, что обвиняемая пребывала в Москве с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.