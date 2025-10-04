Врач рассказал как отличить осеннюю хандру от серьезных проблем со здоровьем

Врач Тананакина: симптомы осенней хандры могут оказаться гормональным нарушением
Раздражительность и проблемы с концентрацией могут сигнализировать о гормональных нарушениях
Раздражительность и проблемы с концентрацией могут сигнализировать о гормональных нарушениях

Врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, как отличить осеннюю хандру от нарушений эндокринной системы. Эксперт уточнила, что уменьшение светового дня и снижение выработки мелатонина закономерно ухудшают качество сна, а сопутствующие сбои в работе щитовидной железы и надпочечников способны усугубить проблему.

«Дисбаланс гормонов кортизола и адреналина вызывает ночное пробуждение, тревожность, чувство напряжения и усталость. Длительная бессонница негативно влияет на работу иммунной системы, снижает концентрацию и повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», — подчеркнула эндокринолог в разговоре с Life.ru.

Тананакина перечислила основные симптомы, которые могут сигнализировать о гормональных нарушениях, а не о сезонной апатии. К ним относятся хроническая усталость даже после сна, резкие смены настроения без видимых причин, учащенное сердцебиение и раздражительность, снижение работоспособности, проблемы с концентрацией, нарушения пищеварения и резкие изменения веса.

Специалист рекомендует для профилактики и борьбы с этими состояниями использовать светотерапию, поддерживать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе, включать в рацион продукты с магнием, витаминами группы B и белками, а также заниматься физической активностью, дыхательными упражнениями и медитацией. В случае затяжной бессонницы врач советует обратиться к эндокринологу и проверить гормональный фон.

