В объезд Кургана отремонтируют трассу в сторону Екатеринбурга

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© Служба новостей «URA.RU»
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От Омского моста в Кургане отремонтируют объездную дорогу в сторону Екатеринбурга
От Омского моста в Кургане отремонтируют объездную дорогу в сторону Екатеринбурга Фото:

В Курганской области отремонтируют 86 км трассы в сторону кольца на Екатеринбург. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«На днях обсуждали, что будет сделан объездной участок Кургана порядка 86 км, точка Омский мост, — направление на кольцо Екатеринбург. У коллег заключен контракт с финансовым наполнением 2025 года», — рассказал Шумков во время открытия после ремонта участка трассы «Иртыш».

Замначальника ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ Вячеслав Донатов отметил, что сейчас на этот участок перебрасывают технику подрядных организаций, и уже подготовлена схема организация дорожного движения. Время работ будут выбирать с учетом трафика, чтобы избежать пробок.

Ранее представители Росавтодора и курганские чиновники открыли два отремонтированных участка трассы в сторону Тюмени. Дорожники отремонтировали 33 км на трассе «Иртыш».

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В Курганской области отремонтируют 86 км трассы в сторону кольца на Екатеринбург. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «На днях обсуждали, что будет сделан объездной участок Кургана порядка 86 км, точка Омский мост, — направление на кольцо Екатеринбург. У коллег заключен контракт с финансовым наполнением 2025 года», — рассказал Шумков во время открытия после ремонта участка трассы «Иртыш». Замначальника ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ Вячеслав Донатов отметил, что сейчас на этот участок перебрасывают технику подрядных организаций, и уже подготовлена схема организация дорожного движения. Время работ будут выбирать с учетом трафика, чтобы избежать пробок. Ранее представители Росавтодора и курганские чиновники открыли два отремонтированных участка трассы в сторону Тюмени. Дорожники отремонтировали 33 км на трассе «Иртыш».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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