В объезд Кургана отремонтируют трассу в сторону Екатеринбурга

В Курганской области отремонтируют 86 км трассы в сторону кольца на Екатеринбург. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.
«На днях обсуждали, что будет сделан объездной участок Кургана порядка 86 км, точка Омский мост, — направление на кольцо Екатеринбург. У коллег заключен контракт с финансовым наполнением 2025 года», — рассказал Шумков во время открытия после ремонта участка трассы «Иртыш».
Замначальника ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ Вячеслав Донатов отметил, что сейчас на этот участок перебрасывают технику подрядных организаций, и уже подготовлена схема организация дорожного движения. Время работ будут выбирать с учетом трафика, чтобы избежать пробок.
Ранее представители Росавтодора и курганские чиновники открыли два отремонтированных участка трассы в сторону Тюмени. Дорожники отремонтировали 33 км на трассе «Иртыш».
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