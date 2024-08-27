Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит без участия России теряет смысл. Он отметил, что отсутствие российской делегации может повлечь за собой отказ от участия в конференции со стороны некоторых других стран.
«Из-за отсутствия России на втором мирном саммите мы можем потерять часть стран», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляцию форума ведет официальный youtube-канал офиса президента Украины. Он подчеркнул, что РФ может участвовать во втором мирном саммите, если пожелает.
Первый мирный саммит по Украине прошел в Давосе 15-16 июня 2024 года без участия России, что, по мнению многих, сделало его бесполезным. Председатель комитета Совета Федерации Григорий Карасин подчеркнул, что без РФ обсуждение украинского кризиса не имеет смысла.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий также отметил бесполезность саммита без участия российской стороны, назвав это следствием западной политической тенденции, передает 360.ru. В свою очередь, китайская газета Global Times также высказала мнение, что мирный саммит без России не сможет способствовать прекращению конфликта. На данный момент информация о дате и месте следующей конференции остается неизвестной, все находится на стадии обсуждения.
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