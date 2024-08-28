28 августа 2024

Павел Дуров покинул парижский суд на частном авто

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Дурову предъявили обвинения
Дурову предъявили обвинения Фото:

Из здания суда в Париже выехал полицейский кортеж, в котором, как предполагается, находился основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, присутствующий на месте происшествия.

По информации агентства, Дуров провел в здании суда несколько часов. После этого прокуратура Парижа сообщила о возможности его освобождения под залог.

Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций.

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Из здания суда в Париже выехал полицейский кортеж, в котором, как предполагается, находился основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, присутствующий на месте происшествия. По информации агентства, Дуров провел в здании суда несколько часов. После этого прокуратура Парижа сообщила о возможности его освобождения под залог. Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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