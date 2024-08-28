Павел Дуров покинул парижский суд на частном авто

Дурову предъявили обвинения
Из здания суда в Париже выехал полицейский кортеж, в котором, как предполагается, находился основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, присутствующий на месте происшествия.
По информации агентства, Дуров провел в здании суда несколько часов. После этого прокуратура Парижа сообщила о возможности его освобождения под залог.
Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций.
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