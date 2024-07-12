Reuters: Орбан обсудил мирную миссию по Украине с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной миссии встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Трамп и Орбан встретились в доме Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в качестве следующей остановки его мирной миссии», — написало издание, ссылаясь на слова пресс-секретаря Орбана. Там добавили, что политики говорили о возможностях мира на Украине.
За последние две недели Орбан совершил неожиданные визиты в Киев, Москву и Пекин с самопровозглашенной «миротворческой миссией». После визита политика в Россию европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом.
Газета Financial Times написала, что эта поездка и встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Такой шаг вызвал беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока. Орбан же отметил, что визит был продиктован интересами мира и безопасности его страны. Он назвал своей «христианской обязанностью» поиск решения конфликта на Украине, несмотря на возможные последствия для себя на Западе, передает Pravda.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.