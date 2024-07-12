Reuters: Орбан обсудил мирную миссию по Украине с Трампом

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Виктор Орбан обсудил с Дональдом Трампом возможности мира на Украине
Виктор Орбан обсудил с Дональдом Трампом возможности мира на Украине Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной миссии встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Трамп и Орбан встретились в доме Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в качестве следующей остановки его мирной миссии», — написало издание, ссылаясь на слова пресс-секретаря Орбана. Там добавили, что политики говорили о возможностях мира на Украине. 

За последние две недели Орбан совершил неожиданные визиты в Киев, Москву и Пекин с самопровозглашенной «миротворческой миссией». После визита политика в Россию европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом.

Газета Financial Times написала, что эта поездка и встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Такой шаг вызвал беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока. Орбан же отметил, что визит был продиктован интересами мира и безопасности его страны. Он назвал своей «христианской обязанностью» поиск решения конфликта на Украине, несмотря на возможные последствия для себя на Западе, передает Pravda.ru

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной миссии встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. «Трамп и Орбан встретились в доме Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в качестве следующей остановки его мирной миссии», — написало издание, ссылаясь на слова пресс-секретаря Орбана. Там добавили, что политики говорили о возможностях мира на Украине.  За последние две недели Орбан совершил неожиданные визиты в Киев, Москву и Пекин с самопровозглашенной «миротворческой миссией». После визита политика в Россию европейские дипломаты пригрозили ему бойкотом. Газета Financial Times написала, что эта поездка и встреча с российским президентом Владимиром Путиным могут нарушать договоры Евросоюза. Такой шаг вызвал беспокойство, так как может подорвать единство и цели блока. Орбан же отметил, что визит был продиктован интересами мира и безопасности его страны. Он назвал своей «христианской обязанностью» поиск решения конфликта на Украине, несмотря на возможные последствия для себя на Западе, передает Pravda.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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