RT раскрыл причину задержания российского социолога в Чаде

RT: российского социолога Шугалея арестовали в Чаде за «активную позицию»
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Властей Чада могла заинтересовать "активная позиция" Шугалея, заявил источник
Властей Чада могла заинтересовать "активная позиция" Шугалея, заявил источник Фото:

Российский социолог Максим Шугалей был арестован в Чаде за свою «активную позицию». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Шугалей был задержан в Чаде за активную позицию», — передает слова источника RT. Там добавили, что деятельность социолога могла привлечь внимание нынешнего профранцузского правительства страны.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столице Чада, 19 сентября без каких-либо обвинений. В крайний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября в 15:00, после чего связь с ним пропала.

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Российский социолог Максим Шугалей был арестован в Чаде за свою «активную позицию». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Шугалей был задержан в Чаде за активную позицию», — передает слова источника RT. Там добавили, что деятельность социолога могла привлечь внимание нынешнего профранцузского правительства страны. Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столице Чада, 19 сентября без каких-либо обвинений. В крайний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября в 15:00, после чего связь с ним пропала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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