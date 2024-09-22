RT раскрыл причину задержания российского социолога в Чаде

Властей Чада могла заинтересовать "активная позиция" Шугалея, заявил источник
Российский социолог Максим Шугалей был арестован в Чаде за свою «активную позицию». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Шугалей был задержан в Чаде за активную позицию», — передает слова источника RT. Там добавили, что деятельность социолога могла привлечь внимание нынешнего профранцузского правительства страны.
Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столице Чада, 19 сентября без каких-либо обвинений. В крайний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября в 15:00, после чего связь с ним пропала.
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