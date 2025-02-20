UniCredit: прекращение огня на Украине поможет компании уйти с рынка РФ

Прекращение боевых действий на Украине может улучшить условия для продажи активов банка в России и ускорить процесс ухода с российского рынка, сообщил глава итальянской банковской группы UniCredit Андреа Орчел. Он подчеркнул, что текущая политическая ситуация замедляет этот процесс.
«Если политика изменится, наши шансы продать [российскую дочку] на более привлекательных условиях возрастут, потому что ситуация станет более нормальной для всех сторон. В результате наш выход ускорится», — сказал Орчел в беседе с Financial Times. По его словам, изменение обстановки может способствовать более успешной и быстрой реализации планов по выходу из России.
Орчел также подтвердил неизменность намерений UniCredit покинуть российский рынок, несмотря на текущие трудности и санкции. Весной 2022 года после начала спецоперации на Украине глава UniCredit уже объявлял о планах по уходу, указывая на активное изучение различных вариантов и переговоры с контрагентами.
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