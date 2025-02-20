В Череповце петербуржец в ресторане укусил за ногу полицейского

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Полученный полицейским укус был классифицирован как легкий вред здоровью
Полученный полицейским укус был классифицирован как легкий вред здоровью Фото:

В Череповце житель Санкт-Петербурга, пребывающий в городе по рабочим вопросам, укусил за ногу сотрудника полиции в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

«47-летний житель Санкт-Петербурга, прибывший в Вологодскую область по работе, отдыхал в одном из ресторанов. В какой-то момент мужчина так опьянел, что начал вести себя агрессивно. Были вызваны сотрудники полиции», — пишет ИА «СеверИнформ». Петербуржец стал кричать и выражаться нецензурной бранью, чем серьезно мешал другим посетителям и персоналу заведения.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка попытались урегулировать ситуацию, однако их присутствие только усилило агрессию мужчины. В процессе попытки задержания и помещения его в служебный автомобиль, петербуржец совершил неожиданное нападение, укусив одного из полицейских за голень.

Согласно экспертному заключению, полученные полицейским телесные повреждения были классифицированы как легкий вред здоровью. В данный момент рассматриваются все обстоятельства происшествия.

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В Череповце житель Санкт-Петербурга, пребывающий в городе по рабочим вопросам, укусил за ногу сотрудника полиции в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ». «47-летний житель Санкт-Петербурга, прибывший в Вологодскую область по работе, отдыхал в одном из ресторанов. В какой-то момент мужчина так опьянел, что начал вести себя агрессивно. Были вызваны сотрудники полиции», — пишет ИА «СеверИнформ». Петербуржец стал кричать и выражаться нецензурной бранью, чем серьезно мешал другим посетителям и персоналу заведения. Прибывшие на место сотрудники правопорядка попытались урегулировать ситуацию, однако их присутствие только усилило агрессию мужчины. В процессе попытки задержания и помещения его в служебный автомобиль, петербуржец совершил неожиданное нападение, укусив одного из полицейских за голень. Согласно экспертному заключению, полученные полицейским телесные повреждения были классифицированы как легкий вред здоровью. В данный момент рассматриваются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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