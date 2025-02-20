В МВД рассказали о новой уловке мошенников по краже паролей

МВД: мошенники похищают пароли под видом установки кодов от домофонов
© Служба новостей «URA.RU»
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МВД рассказало о мошенничестве через домофоны
МВД рассказало о мошенничестве через домофоны Фото:

Мошенники разработали новую схему хищения паролей от значимых аккаунтов, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний и информируя о смене кодов домофонов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Суть схемы: гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные», — рассказали в управлении, передает ТАСС.

По данным МВД, преступники, успокоив бдительность жертвы, предлагают отдельно установить «персональный код домофона», который на самом деле является кодом для восстановления доступа к значимым аккаунтам пользователя. Также стало известно о случае, когда под влиянием мошенников человек установил приложение для «защиты аккаунтов» и потерял более миллиона рублей.

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Мошенники разработали новую схему хищения паролей от значимых аккаунтов, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний и информируя о смене кодов домофонов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. «Суть схемы: гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные», — рассказали в управлении, передает ТАСС. По данным МВД, преступники, успокоив бдительность жертвы, предлагают отдельно установить «персональный код домофона», который на самом деле является кодом для восстановления доступа к значимым аккаунтам пользователя. Также стало известно о случае, когда под влиянием мошенников человек установил приложение для «защиты аккаунтов» и потерял более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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