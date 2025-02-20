В МВД рассказали о новой уловке мошенников по краже паролей

Мошенники разработали новую схему хищения паролей от значимых аккаунтов, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний и информируя о смене кодов домофонов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Суть схемы: гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные», — рассказали в управлении, передает ТАСС.
По данным МВД, преступники, успокоив бдительность жертвы, предлагают отдельно установить «персональный код домофона», который на самом деле является кодом для восстановления доступа к значимым аккаунтам пользователя. Также стало известно о случае, когда под влиянием мошенников человек установил приложение для «защиты аккаунтов» и потерял более миллиона рублей.
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