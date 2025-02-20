FT: США выступили против термина «агрессор» в отношении России в коммюнике G7

Штаты выступили против упоминания в коммюнике G7 России как агрессора
США выразили свое несогласие с использованием термина «агрессор» по отношению к России в предстоящем коммюнике G7. Об этом сообщили западные чиновники.
«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, ...», — пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, Штаты угрожают нарушить традиционное демонстрирование единства, если РФ продолжат называть агрессором.
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