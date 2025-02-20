FT: США выступили против термина «агрессор» в отношении России в коммюнике G7

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Штаты выступили против упоминания в коммюнике G7 России как агрессора
Штаты выступили против упоминания в коммюнике G7 России как агрессора Фото:

США выразили свое несогласие с использованием термина «агрессор» по отношению к России в предстоящем коммюнике G7. Об этом сообщили западные чиновники.

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, ...», — пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, Штаты угрожают нарушить традиционное демонстрирование единства, если РФ продолжат называть агрессором.

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США выразили свое несогласие с использованием термина «агрессор» по отношению к России в предстоящем коммюнике G7. Об этом сообщили западные чиновники. «США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, ...», — пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, Штаты угрожают нарушить традиционное демонстрирование единства, если РФ продолжат называть агрессором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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