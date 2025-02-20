Стало известно, когда могут пройти выборы на Украине

Проведение выборов президента на Украине теоретически возможно 26 октября 2025 года, но при соблюдении определенных условий. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.
«Теоретически возможны выборы на Украине 26 октября? Теоретически возможны... Для этого нужно, чтобы на Украине наступил мир, чтобы на Украине закончилось военное положение...» — передает РБК Украина слова Диденко.
Глава украинской ЦИК также добавил, что для проведения президентских выборов необходимо, чтобы после урегулирования конфликта оставалось достаточно времени для внесения изменений в законодательство и надлежащей подготовки к избирательному процессу. Диденко подчеркнул, что в текущей ситуации возможность проведения выборов маловероятна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.