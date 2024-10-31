Дуров: Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой

31 октября 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Дуров анонсировал важное нововведение в Telegram Фото: TechCrunch /Flickr Предприниматель Павел Дуров анонсировал нововведение в Telegram, которое поможет мессенджеру приблизиться к формату медиаплатформы. Речь идет о возможности оптимизировать залитые в мессенджер видео для удобства пользователей. Telegram будет самостоятельно оптимизировать качество видео в зависимости от скорости соединения конкретного пользователя. «С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», — рассказал Павел Дуров в анонсе нововведения. Его сообщение опубликовано в личном канале в Telegram. Ранее видео на этой платформе появлялись только в том виде, в каком были загружены пользователями. Другим читателям приходилось загружать ролики в том размере, в каком они были залиты, даже если небольшие видео весили несколько гигабайт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров анонсировал нововведение в Telegram, которое поможет мессенджеру приблизиться к формату медиаплатформы. Речь идет о возможности оптимизировать залитые в мессенджер видео для удобства пользователей. Telegram будет самостоятельно оптимизировать качество видео в зависимости от скорости соединения конкретного пользователя. «С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», — рассказал Павел Дуров в анонсе нововведения. Его сообщение опубликовано в личном канале в Telegram. Ранее видео на этой платформе появлялись только в том виде, в каком были загружены пользователями. Другим читателям приходилось загружать ролики в том размере, в каком они были залиты, даже если небольшие видео весили несколько гигабайт.