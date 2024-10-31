Дуров: Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров анонсировал важное нововведение в Telegram Фото:

Предприниматель Павел Дуров анонсировал нововведение в Telegram, которое поможет мессенджеру приблизиться к формату медиаплатформы. Речь идет о возможности оптимизировать залитые в мессенджер видео для удобства пользователей. Telegram будет самостоятельно оптимизировать качество видео в зависимости от скорости соединения конкретного пользователя.

«С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», — рассказал Павел Дуров в анонсе нововведения. Его сообщение опубликовано в личном канале в Telegram.

Ранее видео на этой платформе появлялись только в том виде, в каком были загружены пользователями. Другим читателям приходилось загружать ролики в том размере, в каком они были залиты, даже если небольшие видео весили несколько гигабайт.

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Предприниматель Павел Дуров анонсировал нововведение в Telegram, которое поможет мессенджеру приблизиться к формату медиаплатформы. Речь идет о возможности оптимизировать залитые в мессенджер видео для удобства пользователей. Telegram будет самостоятельно оптимизировать качество видео в зависимости от скорости соединения конкретного пользователя. «С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», — рассказал Павел Дуров в анонсе нововведения. Его сообщение опубликовано в личном канале в Telegram. Ранее видео на этой платформе появлялись только в том виде, в каком были загружены пользователями. Другим читателям приходилось загружать ролики в том размере, в каком они были залиты, даже если небольшие видео весили несколько гигабайт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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