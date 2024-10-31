В России станет доступнее лекарство от неизлечимой болезни

В России объем производства генно-инженерного биологического препарата «Эфлейра» (нетакимаб) будет увеличен на 30%. Об этом объявила фармацевтическая компания Biocad, которая занимается разработкой этого лекарства, предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и активного анкилозирующего спондилита.
«Мы перераспределили производственные мощности, организовали работу двух дополнительных смен и приоритизировали выпуск нетакимаба для скорейшего вывода дополнительных партий препарата. В ноябре мы планируем последовательный выпуск в гражданский оборот нескольких серий препарата. Всего будет выпущено более 18 тысяч упаковок, что позволит обеспечить всех пациентов необходимой терапией», — рассказали представители компании. Их слова передает «Газета.ru».
Увеличение объемов производства связано с ростом использования нетакимаба на 25% за последний год. Дополнительные серии препарата в ближайший месяц будут выпущены в гражданский оборот. Это позволит удовлетворить потребности рынка и обеспечить доступность лекарства для пациентов.
Медицинское средство нетакимаб, разработанное специалистами компании Biocad, получило регистрацию от Министерства здравоохранения России в 2019 году. По результатам клинических испытаний, нетакимаб продемонстрировал высокую степень эффективности, удовлетворительный уровень безопасности и минимальную иммуногенность у больных с псориазом, псориатическим артритом и анкилозирующим спондилитом. В течение последующих пяти лет применение этого препарата в клинических условиях подтвердило его высокую эффективность.
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