«Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана»: Шара Буллет жестко ответил бойцу из Грузии

Шара Буллет: если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана

31 октября 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Шара Буллет жестко ответил грузинскому спортсмену Фото: ALI HAIDER/EPA/TASS Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, обвинил граждан Грузии в несправедливой нелюбви к России. Он напомнил, что «именно Россия спасла Грузию от Дагестана». Так он ответил на заявление грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, что Дагестан нельзя считать полноценной частью России. «Если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана во многом грузин спасала именно Россия… Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Шара Буллет в беседе с изданием Sport 24. Он отметил, что Россия спасла Грузию от Дагестана, и за это грузины должны быть благодарны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, обвинил граждан Грузии в несправедливой нелюбви к России. Он напомнил, что «именно Россия спасла Грузию от Дагестана». Так он ответил на заявление грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, что Дагестан нельзя считать полноценной частью России. «Если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана во многом грузин спасала именно Россия… Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Шара Буллет в беседе с изданием Sport 24. Он отметил, что Россия спасла Грузию от Дагестана, и за это грузины должны быть благодарны.