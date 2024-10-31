«Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана»: Шара Буллет жестко ответил бойцу из Грузии

Шара Буллет: если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана
© Служба новостей «URA.RU»
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Шара Буллет жестко ответил грузинскому спортсмену Фото:

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, обвинил граждан Грузии в несправедливой нелюбви к России. Он напомнил, что «именно Россия спасла Грузию от Дагестана». Так он ответил на заявление грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, что Дагестан нельзя считать полноценной частью России.

«Если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана во многом грузин спасала именно Россия… Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Шара Буллет в беседе с изданием Sport 24. Он отметил, что Россия спасла Грузию от Дагестана, и за это грузины должны быть благодарны.

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Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, обвинил граждан Грузии в несправедливой нелюбви к России. Он напомнил, что «именно Россия спасла Грузию от Дагестана». Так он ответил на заявление грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, что Дагестан нельзя считать полноценной частью России. «Если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана во многом грузин спасала именно Россия… Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Шара Буллет в беседе с изданием Sport 24. Он отметил, что Россия спасла Грузию от Дагестана, и за это грузины должны быть благодарны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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