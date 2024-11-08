Почему пала Берлинская стена: неизвестные факты в спецпроекте «Стена» от «СоловьевLive»

В день 35-летия падения Берлинской стены, 9 ноября, на платформе VK Видео и телеканале «СоловьевLive» состоится премьера документального цикла «Стена». В этот день зрителям представят эксклюзивы, включая мнения экспертов и очевидцев. Цикл посвящен анализу причин возникновения и исторического значения Берлинской стены, символизирующей противостояние капитализма и социализма.
«К 35-летию падения Берлинской стены 9 ноября в VK Видео и на телеканале „СоловьёвLive“ состоится премьера документального цикла „Стена“. Весь день в рамках цикла будут показаны эксклюзивные материалы, мнения очевидцев и экспертов», — сообщили URA.RU в пресс-службе спецпроекта.
Проект «Стена» включает в себя всестороннее расследование, проведенное командой «СоловьевLive». Он будет представлен в двух форматах: десятиминутные видеомонологи и одночасовые подкасты. «Стена» начнется с серии из пяти эксклюзивных монологов. В этих видео политологи, историки, известные режиссеры и журналисты поделятся своими размышлениями о том, как Берлинская стена стала символом холодной войны и мирового разделения.
В рамках нового проекта эксперты проанализируют причины обрушения Берлинской стены и последствия этого события. В дополнение «Стена» включает серию из шести подкастов продолжительностью 57 минут каждый. В этих выпусках специалисты обсудят восприятие разрушения стены россиянами и немцами, а также рассмотрят процесс объединения Германии. Отдельное внимание уделено деятельности спецслужб в период разделенного Берлина, включая противоборство между Штази и БНД, КГБ и ЦРУ.
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