The Economist: Киев выбирает сценарий для завершения конфликта

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Помпео предложил усилить поддержку Киева, чтобы сдержать Россию
Помпео предложил усилить поддержку Киева, чтобы сдержать Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева рассматривают два сценария завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает пишет The Economist.

«Во время своей предвыборной кампании Трамп (президент США — прим. URA.RU) обещал закончить конфликт в течение 24 часов. Никто не знает, в чем, собственно, заключается его мирный план. На данный момент украинские официальные лица опираются на две публичные формулировки», —пишет The Economist.

Один из возможных сценариев предложен кандидатом на пост вице-президента США Ди Вэнсом. Он предполагает остановку боевых действий и принуждение Украины к нейтралитету. Другой вариант предложил бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео. Он считает, что усиление финансовой поддержки Украины сможет сдержать Россию.

Ранее Вэнс в интервью Shawn Ryan Show рассказал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта состоит в отказе Киева от присоединения к НАТО, передает RT. Украина даст России гарантии, что не будет вступать в альянс.

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Власти Киева рассматривают два сценария завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает пишет The Economist. «Во время своей предвыборной кампании Трамп (президент США — прим. URA.RU) обещал закончить конфликт в течение 24 часов. Никто не знает, в чем, собственно, заключается его мирный план. На данный момент украинские официальные лица опираются на две публичные формулировки», —пишет The Economist. Один из возможных сценариев предложен кандидатом на пост вице-президента США Ди Вэнсом. Он предполагает остановку боевых действий и принуждение Украины к нейтралитету. Другой вариант предложил бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео. Он считает, что усиление финансовой поддержки Украины сможет сдержать Россию. Ранее Вэнс в интервью Shawn Ryan Show рассказал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта состоит в отказе Киева от присоединения к НАТО, передает RT. Украина даст России гарантии, что не будет вступать в альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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