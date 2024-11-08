The Economist: Киев выбирает сценарий для завершения конфликта

Власти Киева рассматривают два сценария завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает пишет The Economist.
«Во время своей предвыборной кампании Трамп (президент США — прим. URA.RU) обещал закончить конфликт в течение 24 часов. Никто не знает, в чем, собственно, заключается его мирный план. На данный момент украинские официальные лица опираются на две публичные формулировки», —пишет The Economist.
Один из возможных сценариев предложен кандидатом на пост вице-президента США Ди Вэнсом. Он предполагает остановку боевых действий и принуждение Украины к нейтралитету. Другой вариант предложил бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео. Он считает, что усиление финансовой поддержки Украины сможет сдержать Россию.
Ранее Вэнс в интервью Shawn Ryan Show рассказал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта состоит в отказе Киева от присоединения к НАТО, передает RT. Украина даст России гарантии, что не будет вступать в альянс.
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