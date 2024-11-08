Как есть картошку, чтобы похудеть

Диетолог Королева: картофель лучше употреблять отдельно от белковых продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекомендуется есть шесть картофелин в день
Рекомендуется есть шесть картофелин в день Фото:

Картофель рекомендуется употреблять отдельно от продуктов, содержащих белок, чтобы снизить вес. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Этот полезный овощ [картошку] даже можно использовать в качестве монопродукта во время разгрузочного дня. <...> Шесть средних картофелин в течение дня позволят сохранять сытость, и при этом немного снизить вес. <...> Его лучше употреблять отдельно от белковых продуктов в сочетании с другими овощами», — передает «Ридус» слова диетолога.

Королева не советует употреблять жареный картофель и пюре с добавлением сливочного масла. Она также отметила, что овощ не стоит использовать в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. В холодное время года достаточно включать картофель в рацион не более двух раз в неделю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Картофель рекомендуется употреблять отдельно от продуктов, содержащих белок, чтобы снизить вес. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. «Этот полезный овощ [картошку] даже можно использовать в качестве монопродукта во время разгрузочного дня. <...> Шесть средних картофелин в течение дня позволят сохранять сытость, и при этом немного снизить вес. <...> Его лучше употреблять отдельно от белковых продуктов в сочетании с другими овощами», — передает «Ридус» слова диетолога. Королева не советует употреблять жареный картофель и пюре с добавлением сливочного масла. Она также отметила, что овощ не стоит использовать в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. В холодное время года достаточно включать картофель в рацион не более двух раз в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...