Как есть картошку, чтобы похудеть

Картофель рекомендуется употреблять отдельно от продуктов, содержащих белок, чтобы снизить вес. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Этот полезный овощ [картошку] даже можно использовать в качестве монопродукта во время разгрузочного дня. <...> Шесть средних картофелин в течение дня позволят сохранять сытость, и при этом немного снизить вес. <...> Его лучше употреблять отдельно от белковых продуктов в сочетании с другими овощами», — передает «Ридус» слова диетолога.
Королева не советует употреблять жареный картофель и пюре с добавлением сливочного масла. Она также отметила, что овощ не стоит использовать в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. В холодное время года достаточно включать картофель в рацион не более двух раз в неделю.
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