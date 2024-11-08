В Иркутске задержана группа молодых людей, устроивших кражу алкоголя под видом зомби-атаки. Инцидент произошел 4 ноября в алкомаркете, где один из преступников, притворяясь зомби, отвлекал персонал и посетителей, позволяя своим сообщникам свободно украсть товары.
«В Иркутске парень притворился зомби, чтобы его сообщники смогли украсть алкоголь... Пока парень отвлекал всех своим поведением, два его сообщника спрятали несколько бутылок алкоголя себе под одежду и спокойно вышли», — пишет telegram-канал Baza.
Молодой человек вел себя крайне необычно, издавая невнятные звуки, мыча, махая руками и катаясь по полу. Сотрудники магазина вначале испугались, подумав о начале какого-то апокалипсиса. Впоследствии парень схватил бутылку алкоголя, столкнулся с одной из работниц и быстро покинул торговое заведение.
После кратковременного празднования удачного, на первый взгляд, ограбления, все участники были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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