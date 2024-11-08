Якушев проверил работу ЕР в Калужской области

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Заксобрание Калужской области приняло 30 законов для поддержки участников СВО
Заксобрание Калужской области приняло 30 законов для поддержки участников СВО Фото:

Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудили работу ЕР в регионе и планы на 2025 год. Об этом сообщается на сайте партии.

«Усиление роли первичных отделений — одна из задач, которую планомерно реализует „Единая Россия“. Секретари первичек — люди, которые работают на каждой конкретной территории, каждый день напрямую взаимодействуют с теми, кто живёт, работает в непосредственной близости. От них мы получаем обратную связь о том, как по факту реализуются партпроекты и программы», — передает ЕР слова Якушева. Там же указано, что планируется укрепление функций этих отделений.

Якушеву доложили, что в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» из 65 общественных пространств проекты были завершены на 62 территориях. В их число входят променады, парковые зоны, парки, а также детские и спортивные площадки.

Также в регионе прошли дополнительные выборы в Законодательное Собрание по одномандатному округу № 15 (Малоярославецкий район), а также выборы в местные органы власти города Балабаново и села Перемышль. Представители «Единой России» завоевали 31 мандат. На данный момент Калужское отделение ЕР готовится к масштабным выборам 2025 года. 

Губернатор Шапша отметил, что с начала специальной военной операции Законодательное Собрание Калужской области приняло 30 законов для поддержки участников боевых действий. Военнослужащим предоставляются денежные выплаты и земельные участки, а их семьи получают бесплатное школьное питание, стипендии и различные льготы.

На собрании были рассмотрены новые национальные проекты, которые вступят в силу в России с начала следующего года. Также обсуждались элементы народной программы ЕР. В целях повышения эффективности осуществления национальных проектов партия намерена уделить особое внимание региональному уровню, используя отраслевые государственные программы и усилить контроль за ходом выполнения проектов.

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Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудили работу ЕР в регионе и планы на 2025 год. Об этом сообщается на сайте партии. «Усиление роли первичных отделений — одна из задач, которую планомерно реализует „Единая Россия“. Секретари первичек — люди, которые работают на каждой конкретной территории, каждый день напрямую взаимодействуют с теми, кто живёт, работает в непосредственной близости. От них мы получаем обратную связь о том, как по факту реализуются партпроекты и программы», — передает ЕР слова Якушева. Там же указано, что планируется укрепление функций этих отделений. Якушеву доложили, что в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» из 65 общественных пространств проекты были завершены на 62 территориях. В их число входят променады, парковые зоны, парки, а также детские и спортивные площадки. Также в регионе прошли дополнительные выборы в Законодательное Собрание по одномандатному округу № 15 (Малоярославецкий район), а также выборы в местные органы власти города Балабаново и села Перемышль. Представители «Единой России» завоевали 31 мандат. На данный момент Калужское отделение ЕР готовится к масштабным выборам 2025 года.  Губернатор Шапша отметил, что с начала специальной военной операции Законодательное Собрание Калужской области приняло 30 законов для поддержки участников боевых действий. Военнослужащим предоставляются денежные выплаты и земельные участки, а их семьи получают бесплатное школьное питание, стипендии и различные льготы. На собрании были рассмотрены новые национальные проекты, которые вступят в силу в России с начала следующего года. Также обсуждались элементы народной программы ЕР. В целях повышения эффективности осуществления национальных проектов партия намерена уделить особое внимание региональному уровню, используя отраслевые государственные программы и усилить контроль за ходом выполнения проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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