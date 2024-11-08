Предприниматель из Питера помогал ливанцу в создании оружия массового поражения

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Петербургский предприниматель вместе с ливанцев экспортировали материалы для создания оружия массового поражения
Петербургский предприниматель вместе с ливанцев экспортировали материалы для создания оружия массового поражения Фото:

Московский суд вынес решение по делу о незаконном экспорте материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Три года лишения свободы получили петербургский предприниматель Александр Неруша и ливанец Джуан Фатхи Эль-Хади, сообщили в пресс-службе Лефертовского суда столицы.

«Суд приговорил к трем годам колонии предпринимателя из Санкт-Петербурга Александра Неруша и гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади по делу об экспорте материалов для создания оружия массового поражения», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Расследование уголовного дела выявило факты передачи оборудования и технологий, предназначенных для создания вооружений и военной техники.

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Московский суд вынес решение по делу о незаконном экспорте материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Три года лишения свободы получили петербургский предприниматель Александр Неруша и ливанец Джуан Фатхи Эль-Хади, сообщили в пресс-службе Лефертовского суда столицы. «Суд приговорил к трем годам колонии предпринимателя из Санкт-Петербурга Александра Неруша и гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади по делу об экспорте материалов для создания оружия массового поражения», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Расследование уголовного дела выявило факты передачи оборудования и технологий, предназначенных для создания вооружений и военной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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