Предприниматель из Питера помогал ливанцу в создании оружия массового поражения

Московский суд вынес решение по делу о незаконном экспорте материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Три года лишения свободы получили петербургский предприниматель Александр Неруша и ливанец Джуан Фатхи Эль-Хади, сообщили в пресс-службе Лефертовского суда столицы.
«Суд приговорил к трем годам колонии предпринимателя из Санкт-Петербурга Александра Неруша и гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади по делу об экспорте материалов для создания оружия массового поражения», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Расследование уголовного дела выявило факты передачи оборудования и технологий, предназначенных для создания вооружений и военной техники.
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