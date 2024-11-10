США приказали Тайваню прекратить поставки чипов для ИИ в Китай

США потребовали от тайваньской компании TSMC прекратить поставки чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ, в Китай. ОБ этом сообщает агентство Reuters.
«США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ», — говорится в материале. Ограничения, вступающие в силу с 11 ноября, касаются передовых чипов, включая 7-нанометровые и более совершенные для графических процессоров и ИИ-ускорителей.
TSMC приостанавливало производство чипов для ИИ и высокопроизводительных вычислений для ряда китайских компаний в связи с ужесточением экспортного контроля США. В октябре 2022 года Соединенные Штаты запретили 28 китайским компаниям доступ к чипам, произведенным с использованием американских технологий, что касается всех мировых поставок.
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