США приказали Тайваню прекратить поставки чипов для ИИ в Китай

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С 11 ноября вступят в силу ограничения на поставки передовых чипов Китаю, пишет Reuters
С 11 ноября вступят в силу ограничения на поставки передовых чипов Китаю, пишет Reuters Фото:

США потребовали от тайваньской компании TSMC прекратить поставки чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ, в Китай. ОБ этом сообщает агентство Reuters.

«США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ», — говорится в материале. Ограничения, вступающие в силу с 11 ноября, касаются передовых чипов, включая 7-нанометровые и более совершенные для графических процессоров и ИИ-ускорителей.

TSMC приостанавливало производство чипов для ИИ и высокопроизводительных вычислений для ряда китайских компаний в связи с ужесточением экспортного контроля США. В октябре 2022 года Соединенные Штаты запретили 28 китайским компаниям доступ к чипам, произведенным с использованием американских технологий, что касается всех мировых поставок.

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США потребовали от тайваньской компании TSMC прекратить поставки чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ, в Китай. ОБ этом сообщает агентство Reuters. «США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ», — говорится в материале. Ограничения, вступающие в силу с 11 ноября, касаются передовых чипов, включая 7-нанометровые и более совершенные для графических процессоров и ИИ-ускорителей. TSMC приостанавливало производство чипов для ИИ и высокопроизводительных вычислений для ряда китайских компаний в связи с ужесточением экспортного контроля США. В октябре 2022 года Соединенные Штаты запретили 28 китайским компаниям доступ к чипам, произведенным с использованием американских технологий, что касается всех мировых поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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