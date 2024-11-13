Армия и оружие ВС РФ освободили Ровнополь в ДНР 13 ноября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Российские войска освободили населенный пункт в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ровнополь, находящийся в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 500 человек на западном направлении. Сама группировка «Запад» улучшила тактическое положение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ровнополь, находящийся в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 500 человек на западном направлении. Сама группировка «Запад» улучшила тактическое положение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям