ВС РФ освободили Ровнополь в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ровнополь, находящийся в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 500 человек на западном направлении. Сама группировка «Запад» улучшила тактическое положение.
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