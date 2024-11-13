ВС РФ освободили Ровнополь в ДНР

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ровнополь, находящийся в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 500 человек на западном направлении. Сама группировка «Запад» улучшила тактическое положение.

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Ровнополь, находящийся в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 500 человек на западном направлении. Сама группировка «Запад» улучшила тактическое положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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