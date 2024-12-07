Мэр Саратова пригрозил чиновникам увольнением за новогодние корпоративы

Мэр Саратова Павел Сурков запретил сотрудникам администрации проводить новогодние корпоративы в связи с текущей обстановкой, связанной со специальной военной операцией. По его словам, тех, кто решит нарушить запрет, будет ждать увольнение.
«Для сотрудников администрации корпоративы под запретом. Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — заявил Сурков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также поддержал решение губернатора региона об отмене праздничных салютов и призвал сосредоточиться на семейных ценностях, особенно уделить внимание детям, включая детей военнослужащих. Помимо отмены корпоративов, мэр также сообщил о планах по новогоднему убранству города, которое будет ориентировано на создание праздничной атмосферы для детей.
Ранее аналогичные меры были приняты руководством других городов и областей, включая Курган, где также были отменены праздничные салюты и изменены форматы проведения новогодних мероприятий, с акцентом на детские праздники и поддержку семейных ценностей. Об этом заявили главы нескольких регионов.
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