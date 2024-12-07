Мэр Саратова пригрозил чиновникам увольнением за новогодние корпоративы

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Сурков считает, что сейчас не время проводить новогодние корпоративы
Сурков считает, что сейчас не время проводить новогодние корпоративы Фото:

Мэр Саратова Павел Сурков запретил сотрудникам администрации проводить новогодние корпоративы в связи с текущей обстановкой, связанной со специальной военной операцией. По его словам, тех, кто решит нарушить запрет, будет ждать увольнение. 

«Для сотрудников администрации корпоративы под запретом. Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — заявил Сурков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также поддержал решение губернатора региона об отмене праздничных салютов и призвал сосредоточиться на семейных ценностях, особенно уделить внимание детям, включая детей военнослужащих. Помимо отмены корпоративов, мэр также сообщил о планах по новогоднему убранству города, которое будет ориентировано на создание праздничной атмосферы для детей.

Ранее аналогичные меры были приняты руководством других городов и областей, включая Курган, где также были отменены праздничные салюты и изменены форматы проведения новогодних мероприятий, с акцентом на детские праздники и поддержку семейных ценностей. Об этом заявили главы нескольких регионов.

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Мэр Саратова Павел Сурков запретил сотрудникам администрации проводить новогодние корпоративы в связи с текущей обстановкой, связанной со специальной военной операцией. По его словам, тех, кто решит нарушить запрет, будет ждать увольнение.  «Для сотрудников администрации корпоративы под запретом. Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — заявил Сурков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также поддержал решение губернатора региона об отмене праздничных салютов и призвал сосредоточиться на семейных ценностях, особенно уделить внимание детям, включая детей военнослужащих. Помимо отмены корпоративов, мэр также сообщил о планах по новогоднему убранству города, которое будет ориентировано на создание праздничной атмосферы для детей. Ранее аналогичные меры были приняты руководством других городов и областей, включая Курган, где также были отменены праздничные салюты и изменены форматы проведения новогодних мероприятий, с акцентом на детские праздники и поддержку семейных ценностей. Об этом заявили главы нескольких регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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