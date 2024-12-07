Ротенберг вложит миллиарды в крымский отель возле замка «Ласточкино гнездо»

07 декабря 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Аркадий Ротенберг реконструирует бывший комплекс «Жемчужина», находящийся возле замка «Ласточкино гнездо» (на фото) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить более 15 миллиардов рублей на развитие крымского гостиничного комплекса на территории бывшей «Жемчужины». Данный комплекс находится возле замка «Ласточкино гнездо». Об этом рассказал журналистам сам предприниматель. «Все здания на территории [бывшего комплекса „Жемчужина“] будут малой этажности, что позволит сохранить гармонию с окружающим ландшафтом и избежать визуального шума», — рассказал Ротенберг РБК. В компании бизнесмена «Визант Групп» подчеркнули, что предварительный объем инвестиций на текущий момент составляет более 15 миллиардов рублей. На территории, где ранее располагалась «Жемчужина», запланировано строительство гостиничного комплекса, который включает в себя два отеля: пятизвездочный на 180 номеров и четырехзвездочный на 140 номеров. Кроме того, проект предусматривает создание медицинского центра, четырех ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Также будет благоустроена и территория за пределами гостиничного комплекса. В частности — пешеходный мост к замку «Ласточкино гнездо. Название будущего гостиничного комплекса — «Рахиль», в честь матери Аркадия Ротенберга. Реконструкция проекта запланирована до 2027 года. Еще в прошлом году сообщалось, что Ротенберг намерен вложить 129 миллиардов рублей на развитие туризма. Он пообещал создать в Крыму, на Алтае и Краснодарском крае современные курортные территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить более 15 миллиардов рублей на развитие крымского гостиничного комплекса на территории бывшей «Жемчужины». Данный комплекс находится возле замка «Ласточкино гнездо». Об этом рассказал журналистам сам предприниматель. «Все здания на территории [бывшего комплекса „Жемчужина“] будут малой этажности, что позволит сохранить гармонию с окружающим ландшафтом и избежать визуального шума», — рассказал Ротенберг РБК. В компании бизнесмена «Визант Групп» подчеркнули, что предварительный объем инвестиций на текущий момент составляет более 15 миллиардов рублей. На территории, где ранее располагалась «Жемчужина», запланировано строительство гостиничного комплекса, который включает в себя два отеля: пятизвездочный на 180 номеров и четырехзвездочный на 140 номеров. Кроме того, проект предусматривает создание медицинского центра, четырех ресторанов, конференц-залов и пространств для проведения банкетов. Также будет благоустроена и территория за пределами гостиничного комплекса. В частности — пешеходный мост к замку «Ласточкино гнездо. Название будущего гостиничного комплекса — «Рахиль», в честь матери Аркадия Ротенберга. Реконструкция проекта запланирована до 2027 года. Еще в прошлом году сообщалось, что Ротенберг намерен вложить 129 миллиардов рублей на развитие туризма. Он пообещал создать в Крыму, на Алтае и Краснодарском крае современные курортные территории.