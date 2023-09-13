Олигарх Ротенберг заработает на россиянах в Крыму

Бизнесмен Ротенберг намерен развивать бюджетный туризм в Крыму

13 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Аркадий Ротенберг к 2026 году создаст в России сеть бюджетных отелей для туристов Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить 129 миллиардов рублей на развитие туризма в России. В качестве проекта он хочет создать сеть бюджетных отелей на территории Крыма и других российских регионов. «Сейчас я рассматриваю создание туристической инфраструктуры в России как одно из стратегических направлений своего бизнеса», — подчеркнул Аркадий Ротенберг в разговоре с РБК. По его словам, к 2026 году в Крыму, на Алтае и Краснодарском крае появятся курортные территории на месте советских санаториев. Их особенность будет заключаться в доступности «для любого кошелька». Так, по уровню комфорта отели будут на три-четыре звезды. Олигарх подчеркнул, что деньги, полученные с россиян будут направлены на развитие регионов страны и пополнение экономики отдельных территорий. В конце августа власти РФ обсуждали развитие российского туризма и увеличение престижности данной отрасли. Было предложено развивать экономику страны при помощи туризма. В Россию пригласили около 350 туристов из КНДР, сообщает RT. Российский путешественник рассказывал о местах для туризма, где россияне могут отдохнуть в ближайшее время. Это Краснодарский край, передает «Дни.ру».

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить 129 миллиардов рублей на развитие туризма в России. В качестве проекта он хочет создать сеть бюджетных отелей на территории Крыма и других российских регионов. «Сейчас я рассматриваю создание туристической инфраструктуры в России как одно из стратегических направлений своего бизнеса», — подчеркнул Аркадий Ротенберг в разговоре с РБК. По его словам, к 2026 году в Крыму, на Алтае и Краснодарском крае появятся курортные территории на месте советских санаториев. Их особенность будет заключаться в доступности «для любого кошелька». Так, по уровню комфорта отели будут на три-четыре звезды. Олигарх подчеркнул, что деньги, полученные с россиян будут направлены на развитие регионов страны и пополнение экономики отдельных территорий. В конце августа власти РФ обсуждали развитие российского туризма и увеличение престижности данной отрасли. Было предложено развивать экономику страны при помощи туризма. В Россию пригласили около 350 туристов из КНДР, сообщает RT. Российский путешественник рассказывал о местах для туризма, где россияне могут отдохнуть в ближайшее время. Это Краснодарский край, передает «Дни.ру».