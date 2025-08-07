Российский рынок акций сделал мощный рывок

Российский рынок акций показал значительный рост по итогам основной торговой сессии 7 августа. Индекс Мосбиржи увеличился на 4,04% и достиг отметки 2 876,43 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Московской биржи.

Согласно информации биржи, заметное укрепление продемонстрировали также другие ключевые индикаторы. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, вырос на 5,1% и составил 1 141,45 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях прибавил 4,76%, достигнув уровня 1 203,35 пункта.

Ранее, вечером 6 августа, индекс Мосбиржи превысил отметку в 2 800 пунктов впервые за почти две недели. К 20:20 по московскому времени значение индекса увеличилось на 0,33% и составило 2 800,01 пункта. Аналитики профильных изданий связывали укрепление индекса с положительными новостями о встрече президента России Владимира Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа, состоявшейся в Москве.

