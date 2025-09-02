В Пекине стартовала встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В Пекине началась встреча Владимира Путина и Президента Белоруссии Александра Лукашенко», — говорится в telegram-канале Кремля. Там же опубликовано видео, на котором лидеры обмениваются рукопожатиями.
Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в саммите ШОС, который прошел 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине. В Пекине главы государств присутствуют на праздничных мероприятиях по приглашению руководства Китая. На месте также освещают событие корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Сегодня в столице Китая российский лидер также провел встречи с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийн Хурэлсухом. В ходе переговоров был подписан ряд документов, в том числе меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Позже этого Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
