05 февраля 2025

«Мешает Анне жить»: Кравец встала на защиту Седоковой после суицида Тиммы

Певица Алена Кравец — о травле Седоковой: мне Анну очень жаль
© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Кравец хочет добиться справедливости
Алена Кравец хочет добиться справедливости Фото:

Травля певицы Анны Седоковой — подлая провокация человека, который даже с певицей может быть и не знаком. Такое мнение в беседе с URA.RU озвучила певица Алена Кравец, комментируя инфошум, поднявшийся после суицида Яниса Тиммы.

«Кто такой этот Марк Пугачев? Его никто не знает и имя его не знали до трагедии с суицидом Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», — отмечает светская дива.

Марк Пугачев появился в информационном поле после того, как баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Якобы бизнесмен, как он представляется в публичном пространстве, пытается всеми силами «разоблачить» экс-солистку группы «ВИА Гра». В числе прочих нападок он обвиняет ее и в том, что якобы именно Седокова довела ситуацию до трагедии.

Под «горячую руку» попала и Алена Кравец, которая встала на защиту коллеги. Но певица заняла не только оборонительную сторону, но и публично усомнилась в компетенциях Пугачева, по наводке которого ее стали атаковать хейтеры.

«Мне даже пришлось закрыть страницу в запрещенной социальной сети — все из-за хейтеров и каких-то сумасшедших, которые налетели на меня. От них исходили одни язвительные комментарии, а зачем мне негатив? Но моя позиция не изменилась: я также сомневаюсь, что Пугачев был другом Тиммы. Возможно, они и виделись при жизни Яниса, но не более того. А теперь ему вяжутся в друзья всякие сомнительные типы. Я думаю, про близкую дружбу Пугачев сильно преувеличивает, как и вообще про многое в своей жизни, начиная от имени, заканчивая своей биографией, а главное — всеми «фактами», которыми он пытается ради хайпа "накормить" СМИ», — прояснила ситуацию Кравец.

Более того, певица считает, что травля Седоковой зашла так далеко, что теперь она отражается на всех сферах деятельности певицы. «Мне ее очень жаль. Она уже и так натерпелась от Яниса. Но и мертвый он ей портит нервы, в том числе и через неадекватных друзей. Она мечтает все это забыть, как страшный сон», — заключила Кравец.

Марк Пугачев, организовавший травлю артистки, в разговоре с URA.RU не смог дать конкретного ответа ни на один поставленный вопрос. А между тем, именно они могли бы расставить многие точки над i и прояснить главное — правда ли он знал и общался с Янисом и Анной или все это лишь самопиар. Что касается громких обвинений, то все они могут быть в дальнейшем рассмотрены с точки зрения законодательства. А пока что Седокова занимается тем, что пытается начать жизнь с чистого листа после трагедии.

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Травля певицы Анны Седоковой — подлая провокация человека, который даже с певицей может быть и не знаком. Такое мнение в беседе с URA.RU озвучила певица Алена Кравец, комментируя инфошум, поднявшийся после суицида Яниса Тиммы. «Кто такой этот Марк Пугачев? Его никто не знает и имя его не знали до трагедии с суицидом Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», — отмечает светская дива. Марк Пугачев появился в информационном поле после того, как баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Якобы бизнесмен, как он представляется в публичном пространстве, пытается всеми силами «разоблачить» экс-солистку группы «ВИА Гра». В числе прочих нападок он обвиняет ее и в том, что якобы именно Седокова довела ситуацию до трагедии. Под «горячую руку» попала и Алена Кравец, которая встала на защиту коллеги. Но певица заняла не только оборонительную сторону, но и публично усомнилась в компетенциях Пугачева, по наводке которого ее стали атаковать хейтеры. Более того, певица считает, что травля Седоковой зашла так далеко, что теперь она отражается на всех сферах деятельности певицы. «Мне ее очень жаль. Она уже и так натерпелась от Яниса. Но и мертвый он ей портит нервы, в том числе и через неадекватных друзей. Она мечтает все это забыть, как страшный сон», — заключила Кравец. Марк Пугачев, организовавший травлю артистки, в разговоре с URA.RU не смог дать конкретного ответа ни на один поставленный вопрос. А между тем, именно они могли бы расставить многие точки над i и прояснить главное — правда ли он знал и общался с Янисом и Анной или все это лишь самопиар. Что касается громких обвинений, то все они могут быть в дальнейшем рассмотрены с точки зрения законодательства. А пока что Седокова занимается тем, что пытается начать жизнь с чистого листа после трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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