«Мешает Анне жить»: Кравец встала на защиту Седоковой после суицида Тиммы

Травля певицы Анны Седоковой — подлая провокация человека, который даже с певицей может быть и не знаком. Такое мнение в беседе с URA.RU озвучила певица Алена Кравец, комментируя инфошум, поднявшийся после суицида Яниса Тиммы.
«Кто такой этот Марк Пугачев? Его никто не знает и имя его не знали до трагедии с суицидом Яниса Тиммы. За это время этот сомнительный персонаж показал свою сущность. Не удивлюсь, если он мешает Анне не только жить, быть, но и зарабатывать», — отмечает светская дива.
Марк Пугачев появился в информационном поле после того, как баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Якобы бизнесмен, как он представляется в публичном пространстве, пытается всеми силами «разоблачить» экс-солистку группы «ВИА Гра». В числе прочих нападок он обвиняет ее и в том, что якобы именно Седокова довела ситуацию до трагедии.
Под «горячую руку» попала и Алена Кравец, которая встала на защиту коллеги. Но певица заняла не только оборонительную сторону, но и публично усомнилась в компетенциях Пугачева, по наводке которого ее стали атаковать хейтеры.
«Мне даже пришлось закрыть страницу в запрещенной социальной сети — все из-за хейтеров и каких-то сумасшедших, которые налетели на меня. От них исходили одни язвительные комментарии, а зачем мне негатив? Но моя позиция не изменилась: я также сомневаюсь, что Пугачев был другом Тиммы. Возможно, они и виделись при жизни Яниса, но не более того. А теперь ему вяжутся в друзья всякие сомнительные типы. Я думаю, про близкую дружбу Пугачев сильно преувеличивает, как и вообще про многое в своей жизни, начиная от имени, заканчивая своей биографией, а главное — всеми «фактами», которыми он пытается ради хайпа "накормить" СМИ», — прояснила ситуацию Кравец.
Более того, певица считает, что травля Седоковой зашла так далеко, что теперь она отражается на всех сферах деятельности певицы. «Мне ее очень жаль. Она уже и так натерпелась от Яниса. Но и мертвый он ей портит нервы, в том числе и через неадекватных друзей. Она мечтает все это забыть, как страшный сон», — заключила Кравец.
Марк Пугачев, организовавший травлю артистки, в разговоре с URA.RU не смог дать конкретного ответа ни на один поставленный вопрос. А между тем, именно они могли бы расставить многие точки над i и прояснить главное — правда ли он знал и общался с Янисом и Анной или все это лишь самопиар. Что касается громких обвинений, то все они могут быть в дальнейшем рассмотрены с точки зрения законодательства. А пока что Седокова занимается тем, что пытается начать жизнь с чистого листа после трагедии.
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