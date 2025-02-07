Осужденный за убийство и расчленение Соколов хотел отправиться на СВО

Осужденный за убийство историк Олег Соколов продолжает свою деятельность в тюремных стенах. По заявлению адвоката, убийца хотел отправиться на СВО.
«С самого начала СВО он, желая искупить вину своей кровью, неоднократно подавал соответствующие ходатайства о желании заключить контракт с Министерством обороны России, однако в силу преклонного возраста получал отказы», — рассказал «Газете.Ru» почетный адвокат РФ и защитник Соколова Александр Почуев. Так же Почуев подчеркнул, что Соколов продолжает заниматься научной деятельностью в тюремных стенах.
Согласно материалам следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге 63-летний Олег Соколов в своей квартире на набережной Мойки застрелил аспирантку и свою сожительницу Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина. После этого он приступил к расчленению ее тела с использованием пилы и ножовки. На следующее утро, 9 ноября, случайный прохожий помог Соколову выбраться из реки Мойки, куда тот случайно упал, потеряв равновесие. В рюкзаке, который был при нем, обнаружили пакет с частями тела. В декабре 2020 года Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор Соколову, признав его виновным в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Ситуация вокруг Соколова вызвала широкий общественный резонанс. 7 февраля ТАСС со ссылкой на приговор сообщило о решении о возврате Соколову французского Ордена Почетного легиона, который тот получил в 2003 году за заслуги перед наукой.
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