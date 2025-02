В России признали нежелательным украинский реестр, подсчитывающий «ущерб от СВО»

В России признали нежелательным украинский реестр об «ущербе от СВО» Фото: ИИ © URA.RU

Минюст РФ признал украинский реестр, известный как Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine, нежелательной организацией. Этот реестр занимается подсчетом ущерба, который якобы был причинен ее территории со стороны России.

«Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine добавлена в список нежелательных организаций в РФ», — говорится в сообщении Минюста. Генеральная прокуратура России ранее также признала этот реестр нежелательной организацией.

Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine был создан Советом Европы. В ведомстве отметили, что деятельность реестра подрывает территориальную целостность России и дестабилизирует социально-политическую обстановку. Реестр, который начал принимать заявки с апреля 2024 года, оспаривает принадлежность Крыма и других регионов России, а также дискредитирует действия российской армии.