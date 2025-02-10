Вахтовики не могут вернуться из ЯНАО в Тюмень

Рейс из ЯНАО в Тюмень задержали на 2,5 часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет должен прилететь в Тюмень в 16:00
Самолет должен прилететь в Тюмень в 16:00 Фото:

Рейс из вахтового поселка Саббета (ЯНАО) в Тюмень задержали на 2,5 часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс Сабетта — Тюмень, авиакомпания: „Ижавиа“. Прибытие по расписанию — 13:30. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Как сообщили в Рощино, задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в Сабетту. Рейс должен прилететь в областную столицу в 16:00.

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Рейс из вахтового поселка Саббета (ЯНАО) в Тюмень задержали на 2,5 часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Сабетта — Тюмень, авиакомпания: „Ижавиа“. Прибытие по расписанию — 13:30. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как сообщили в Рощино, задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в Сабетту. Рейс должен прилететь в областную столицу в 16:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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