Вахтовики не могут вернуться из ЯНАО в Тюмень

Самолет должен прилететь в Тюмень в 16:00
Рейс из вахтового поселка Саббета (ЯНАО) в Тюмень задержали на 2,5 часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Сабетта — Тюмень, авиакомпания: „Ижавиа“. Прибытие по расписанию — 13:30. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Как сообщили в Рощино, задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в Сабетту. Рейс должен прилететь в областную столицу в 16:00.
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