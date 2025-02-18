Неизвестные избили и вывезли в лес трех военных, чтобы получить деньги

В Саратовской области неизвестные избили трех бойцов и вымогали у них деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали четверых злоумышленников за нападение на военных
Силовики задержали четверых злоумышленников за нападение на военных Фото:

Неизвестные в Саратовской области избили трех военных, вывезли их за город и вымогали деньги. Как сообщают СМИ, речь идет о сумме в 150 тысяч рублей с каждого.

«Четверо злоумышленников посадили военных в машины и вывезли на окраину города. Там под надуманным предлогом они требовали от них деньги», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что инцидент произошел в Вольске.

В общей сложности мужчины хотели получить 450 тысяч рублей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавших. На данный момент официальной информации нет. 

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Неизвестные в Саратовской области избили трех военных, вывезли их за город и вымогали деньги. Как сообщают СМИ, речь идет о сумме в 150 тысяч рублей с каждого. «Четверо злоумышленников посадили военных в машины и вывезли на окраину города. Там под надуманным предлогом они требовали от них деньги», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что инцидент произошел в Вольске. В общей сложности мужчины хотели получить 450 тысяч рублей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавших. На данный момент официальной информации нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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