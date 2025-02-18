Неизвестные избили и вывезли в лес трех военных, чтобы получить деньги

Неизвестные в Саратовской области избили трех военных, вывезли их за город и вымогали деньги. Как сообщают СМИ, речь идет о сумме в 150 тысяч рублей с каждого.
«Четверо злоумышленников посадили военных в машины и вывезли на окраину города. Там под надуманным предлогом они требовали от них деньги», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что инцидент произошел в Вольске.
В общей сложности мужчины хотели получить 450 тысяч рублей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавших. На данный момент официальной информации нет.
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