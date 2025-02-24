Евросоюз ввел санкции против 10 петербургских компаний

Евросоюз 24 февраля официально опубликовал 16-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничения против ряда компаний и физических лиц. Среди прочего, под санкции попали 10 организаций из Санкт-Петербурга, активно взаимодействующих с российским военно-промышленным комплексом.
«ПАО „ЦНПО „Ленинец““ занимается производством и разработкой бортового радиолокационного комплекса „Заслон“, которым, в частности, оснащены самолеты МиГ-31, используемые российской армией на Украине. Таким образом, ПАО „КСПЗ „Ленинец“ поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины“, — обосновывается причина добавления в санкционный список оборонного холдинга „Ленинец“.
Также среди затронутых санкциями компаний — Физико-технический институт имени Иоффе. В список попали «БТК групп», крупный производитель одежды и несколько структур «Совкомфлота», включая «СКФ „Арктика“», «Инвест флот» и «Южный флот». Ограничения коснулись и Воскресенского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».
В дополнение к ограничениям против компаний и организаций Евросоюз ввел санкции против 48 физических лиц, в том числе против бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля. Санкции затронули и известных в России актеров: Михаила Галустяна и телеведущую Юлию Барановскую. Также под санкции попали 74 судна «теневого флота», 13 региональных банков и несколько СМИ.
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