Валуев получил высокую православную награду

Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского III степени
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Валуев получил орден преподобного Сергия Радонежского III степени
Валуев получил орден преподобного Сергия Радонежского III степени Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил депутата Госдумы РФ Николая Валуева орденом преподобного Сергия Радонежского III степени за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Н.С. Валуева ордена преподобного Сергия Радонежского III степени», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Отмечается, что вручение приурочено к 50-летию депутата. 

Валуев является зампредом Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры и членом Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта. К ордену его представил председатель комиссии митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил депутата Госдумы РФ Николая Валуева орденом преподобного Сергия Радонежского III степени за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Н.С. Валуева ордена преподобного Сергия Радонежского III степени», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Отмечается, что вручение приурочено к 50-летию депутата.  Валуев является зампредом Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры и членом Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта. К ордену его представил председатель комиссии митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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