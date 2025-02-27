Валуев получил высокую православную награду

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил депутата Госдумы РФ Николая Валуева орденом преподобного Сергия Радонежского III степени за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Н.С. Валуева ордена преподобного Сергия Радонежского III степени», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Отмечается, что вручение приурочено к 50-летию депутата.
Валуев является зампредом Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры и членом Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта. К ордену его представил председатель комиссии митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
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