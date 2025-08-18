Трамп обещает решение по размещению войск в Украине до конца дня

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа
новость из сюжетаВстреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидер США сообщил, что к концу дня скажет точно, будут ли размещены американские войска на территории Украины.
Позже к обсуждению присоединятся лидеры европейских государств, представители НАТО и Европейской комиссии. Обсуждение будет после завершения переговоров между президентами Украины и США. URA.RU ведет прямую трансляцию с переговоров. За ходом событий можно наблюдать в «ВКонтакте» и на Rutube.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!