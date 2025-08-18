Трамп обещает решение по размещению войск в Украине до конца дня

Трамп объявит решение по войскам в Украине до конца дня
Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидер США сообщил, что к концу дня скажет точно, будут ли размещены американские войска на территории Украины. 

Позже к обсуждению присоединятся лидеры европейских государств, представители НАТО и Европейской комиссии. Обсуждение будет после завершения переговоров между президентами Украины и США. URA.RU ведет прямую трансляцию с переговоров. За ходом событий можно наблюдать в «ВКонтакте» и на Rutube.

