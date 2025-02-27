Трамп хотел отменить приезд Зеленского в Вашингтон, но Макрон его отговорил

BFMTV: Макрон уговорил Трампа принять Зеленского в США
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Трамп хотел отменить визит Зеленского в США
Трамп хотел отменить визит Зеленского в США Фото:

Планируемый визит украинского лидера Владимира Зеленского в США был на грани срыва, но благодаря вмешательству президента Франции Эммануэля Макрона, он состоится. Глава Штатов Дональд Трамп собирался отменить приезд Зеленского в Вашингтон, сообщил дипломатический источник.

«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — пишет BFMTV со ссылкой на свой источник.

Издание добавило, что изначально Вашингтон рекомендовал Зеленскому отложить поездку. Однако после неудачного попытки согласовать встречу украинский лидер обратился за помощью к Макрону, что и помогло сохранить первоначальные планы по визиту.

В понедельник, 24 февраля, состоялась встреча президента Франции Макрона с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. По завершении диалога с главой США, Макрон выразил свое стремление к «быстрому соглашению» по ситуации на Украине, предусматривающему предоставление Киеву гарантий безопасности. Он также отметил, что ему удалось получить поддержку Трампа в вопросе обеспечения тех гарантий, которые Европа предлагает Украине.

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Планируемый визит украинского лидера Владимира Зеленского в США был на грани срыва, но благодаря вмешательству президента Франции Эммануэля Макрона, он состоится. Глава Штатов Дональд Трамп собирался отменить приезд Зеленского в Вашингтон, сообщил дипломатический источник. «Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменен американцами, но окончательно подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — пишет BFMTV со ссылкой на свой источник. Издание добавило, что изначально Вашингтон рекомендовал Зеленскому отложить поездку. Однако после неудачного попытки согласовать встречу украинский лидер обратился за помощью к Макрону, что и помогло сохранить первоначальные планы по визиту. В понедельник, 24 февраля, состоялась встреча президента Франции Макрона с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. По завершении диалога с главой США, Макрон выразил свое стремление к «быстрому соглашению» по ситуации на Украине, предусматривающему предоставление Киеву гарантий безопасности. Он также отметил, что ему удалось получить поддержку Трампа в вопросе обеспечения тех гарантий, которые Европа предлагает Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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