Трамп заявил, что поговорил с Путиным за пару дней до встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил о недавнем общении с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, разговор состоялся «пару дней назад», однако конкретные детали беседы не раскрыл.
«Пару дней назад», — сказал Трамп по поводу того, как давно у него были контакты с Путиным, слова которого прозвучали во время пресс-конференции для журналистов в Белом доме. Трансляцию ведет Forbes на youtube-канале. Также американский лидер выразил уверенность, что Россия уважает его.
28 февраля американский лидер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Переговоры прошли в Вашингтоне.
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