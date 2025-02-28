28 февраля 2025

Трамп заявил, что поговорил с Путиным за пару дней до встречи с Зеленским

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Трамп не привел деталей переговоров с президентом России
Трамп не привел деталей переговоров с президентом России Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил о недавнем общении с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, разговор состоялся «пару дней назад», однако конкретные детали беседы не раскрыл.

«Пару дней назад», — сказал Трамп по поводу того, как давно у него были контакты с Путиным, слова которого прозвучали во время пресс-конференции для журналистов в Белом доме. Трансляцию ведет Forbes на youtube-канале. Также американский лидер выразил уверенность, что Россия уважает его.

28 февраля американский лидер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Переговоры прошли в Вашингтоне.

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Президент США Дональд Трамп сообщил о недавнем общении с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, разговор состоялся «пару дней назад», однако конкретные детали беседы не раскрыл. «Пару дней назад», — сказал Трамп по поводу того, как давно у него были контакты с Путиным, слова которого прозвучали во время пресс-конференции для журналистов в Белом доме. Трансляцию ведет Forbes на youtube-канале. Также американский лидер выразил уверенность, что Россия уважает его. 28 февраля американский лидер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Переговоры прошли в Вашингтоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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