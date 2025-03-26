Стало известно, кто пострадал в результате стрельбы в Подмосковье

Рен-ТВ: пострадавшим из-за стрельбы в Подмосковье оказался сотрудник Минобороны
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Пока нет информации о тот, кто стрелял в сотрудника Минобороны
Пока нет информации о тот, кто стрелял в сотрудника Минобороны Фото:

В результате инцидента со стрельбой в Железнодорожном, который находится в Подмосковье, пострадал сотрудник Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщают источники.

«Пострадавшим в результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном оказался сотрудник Минобороны. Злоумышленника позднее обнаружили мертвым в лесу в Балашихе. Причина смерти — пока неизвестна», — сообщает Рен-ТВ со ссылкой на источники. 

Сегодня утром в подмосковном Железнодорожном произошла стрельба во дворе жилого комплекса «Ольгино Парк». Около семи утра, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь. Перестрелка также попала на камеру видеонаблюдения

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В результате инцидента со стрельбой в Железнодорожном, который находится в Подмосковье, пострадал сотрудник Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщают источники. «Пострадавшим в результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном оказался сотрудник Минобороны. Злоумышленника позднее обнаружили мертвым в лесу в Балашихе. Причина смерти — пока неизвестна», — сообщает Рен-ТВ со ссылкой на источники.  Сегодня утром в подмосковном Железнодорожном произошла стрельба во дворе жилого комплекса «Ольгино Парк». Около семи утра, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь. Перестрелка также попала на камеру видеонаблюдения
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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