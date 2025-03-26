Стало известно, кто пострадал в результате стрельбы в Подмосковье

В результате инцидента со стрельбой в Железнодорожном, который находится в Подмосковье, пострадал сотрудник Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщают источники.
«Пострадавшим в результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном оказался сотрудник Минобороны. Злоумышленника позднее обнаружили мертвым в лесу в Балашихе. Причина смерти — пока неизвестна», — сообщает Рен-ТВ со ссылкой на источники.
Сегодня утром в подмосковном Железнодорожном произошла стрельба во дворе жилого комплекса «Ольгино Парк». Около семи утра, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь. Перестрелка также попала на камеру видеонаблюдения
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