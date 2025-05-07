Red Wings сообщил об изменении маршрута полетов в Таиланд

Авиакомпания Red Wings сообщила о корректировке маршрутов рейсов в Таиланд. Согласно заявлению перевозчика, полеты теперь будут осуществляться с обходом воздушного пространства Пакистана и Индии, сообщает агентство ТАСС.
В ночь с 6 на 7 мая два рейса, летевшие из Москвы в Пхукет и Дели, были вынуждены изменить свои маршруты. Это произошло на фоне начала Индией военной операции под названием «Синдур», направленной против объектов на территории Пакистана, которые власти Индии охарактеризовали как «террористические».
По имеющимся сведениям, в результате ударов индийских вооруженных сил пострадали мирные жители, а цели атаки находились среди гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал действия Индии «актом войны» и подчеркнул, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.
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