Ушаков: Путин и Трамп пробно обсудили украинский вопрос

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обсуждали в ходе переговоров
Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обсуждали в ходе переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора детально обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине и перспективами российско-американских отношений. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Подробно обсуждалась украинская тематика. Президенты обсудили вопрос состояния двусторонних отношений. Оба высказались за дальнейшую нормализацию отношений... Президенты подробно говорили о будущем наших отношений», — сказал Ушаков в ходе конференц-колла.

Кроме того, во время беседы лидеры уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с обменом заключенными между Россией и Штатами. По словам Ушакова, в последние месяцы уже состоялось несколько подобных обменов, и в настоящее время ведется подготовка к очередной аналогичной операции, которая может затронуть до девяти человек с каждой стороны.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По завершении разговора российский лидер сделал заявление для представителей СМИ. Общение продолжалось свыше двух часов и было охарактеризовано как содержательное, откровенное и исключительно конструктивное. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора детально обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине и перспективами российско-американских отношений. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Подробно обсуждалась украинская тематика. Президенты обсудили вопрос состояния двусторонних отношений. Оба высказались за дальнейшую нормализацию отношений... Президенты подробно говорили о будущем наших отношений», — сказал Ушаков в ходе конференц-колла. Кроме того, во время беседы лидеры уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с обменом заключенными между Россией и Штатами. По словам Ушакова, в последние месяцы уже состоялось несколько подобных обменов, и в настоящее время ведется подготовка к очередной аналогичной операции, которая может затронуть до девяти человек с каждой стороны. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По завершении разговора российский лидер сделал заявление для представителей СМИ. Общение продолжалось свыше двух часов и было охарактеризовано как содержательное, откровенное и исключительно конструктивное. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...