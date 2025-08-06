Shaman рассказал о нежелании родителей приезжать на «Интервидение»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что его родители, вероятно, не смогут лично поддержать его на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он заявил журналистам, отметив, что его родители очень переживают за него и предпочитают следить за выступлениями сына по телевизору.
«Родители достаточно переживательные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут», — пояснил исполнитель. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit.
Shaman также отметил, что на конкурсе его обязательно поддержат близкие друзья и коллеги по команде. Он уточнил, что его возлюбленная, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, поедет с ним.
Организаторы музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что в нынешнем году участие в мероприятии подтвердили представители 20 государств. В числе участников заявлены делегации из Беларуси, Соединенных Штатов Америки и Китая.
Россию на «Интервидении» представит певец Shaman. О биографии, личной жизни и феномене популярности певца — в материале URA.RU.
Ранее он опубликовал клип, с которым поедет на конкурс. Он будет представлять Россию с песней «Прямо по сердцу».
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